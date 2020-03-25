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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار يزف بشرى للعالم.. الإعلان عن “علاج مجاني” يقتل فيروس”كورونا” إلى الأبد خلال دقائق وفاعليته 100 بالمائة ..شاهد





عدن - ياسمين التهامي - خبر سار يزف بشرى للعالم.. الإعلان عن “علاج مجاني” يقتل فيروس”كورونا” إلى الأبد خلال دقائق وفاعليته 100 بالمائة ..شاهد كشف طبيب متخصص في مجال الجهاز التنفسي عن طريقة بسيطة لكنها شديدة الفاعلية أكثر من اللقاح المرتقب للقضاء على فيروس “كورونا” المستجد. للاشتراك في خدمة أخبار فيروس كورونا عبر واتساب إضغط (هــنــــــا) وأكد الدكتور “دان لي دمكي” أن فيروس كورونا والمعروف علميا باسم “كوفيد 19” المستجد كغيرة من الفيروسات لديه نقاط ضعف شأنه سان كافة فيروسات “كورونا ” التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي التي تعد هشة للغاية تتمثل في عدم قدرته على الحياة في درجة حرارة عالية ويمكنها أن تعيش لاسابيع واشهر في درجة حرارة تحت الصفر. وأشار الدكتور “دمكي” أن فيروس كورونا يعيش فقط في مناطق الجسم الأكثر برودة وعادة في الانسجة المخاطية الموجودة داخل تجويف الأنف والجيوب الأنفية ولأن هذه الجيوب تقع خلف منطقة “الخدين” ومنخاري الأنف ومحجر العين فإن هذه التجاويف تكون باردة وبدرجة جرارة الهواء الخارجي الذي نتنفسه. خبر سار يزف بشرى للعالم.. الإعلان عن “علاج مجاني” يقتل فيروس”كورونا” إلى الأبد خلال دقائق وفاعليته 100 بالمائة ..شاهد “علاج مجاني” يقتل فيروس”كورونا” وكشف الدكتور “دمكي” أن القضاء على فيروس ” كورونا ” يحتاج فقط الى تدفئة منطقة الجيوب الأنفية من خلال طريقة مبتكرة ولكنها شديدة الفاعلية وذلك بتنفس هواء ساخن باستخدام جهاز ” الشاشوار ” الذي يستخدم لتصفيف الشعر حيث يتم تشغيل الجهاز وتوجيه فتحة الهواء الساخن الى منطقة ” الأنف ” مع استخدام بخاخ مياه بارده لرش الوجه أثناء استنشاق الهواء الساخن لتلطيف وتبريد أجزاء الوجه الأخرى التي يتسرب سيلامسها الهواء الساخن . وجزم الدكتور “دمكي” أن استخدام هذه الطريقة السهلة كفيلة بإيقاف انتشار الفيروس والقضاء عليه تماما مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يصابوا بالفيروس يمكنهم استخدام هذه الطريقة لجلستان او خمس جلسات كحد أقصي وسيتماثلون للشفاء كون الفيروس سيموت بمجرد دخول الهواء الساخن إلى الجيوب الأنفية .







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