شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يخرج عن صمته ويطالب رئيس الجمهورية اتخاذ قرارات جريئة - تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث رئيس مجلس النواب، الشيخ سلطان البركاني، رسالة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، استعرض فيها مجمل المستجدات على الساحة الوطنية واستمرار الميليشيات الحوثية في انتهاكاتها بحق اليمنين وأعمال التصعيد العسكري في العديد من المناطق والترتيبات الضرورية لانعقاد مجلس النواب والتأكيد على أهمية اتخاذ قرارات جريئة تعيد الأمل للناس وتخفف من حجم المعاناة والمآسي القائمة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements نص الرسالة :

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