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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 08:02 مساءً - عــــاجل .. السعودية تصعق الجميع وتصدر قرار صادم وغير متوقع يثير الرعب في كافة مدن المملكة .. شاهد

وجهت المديرية العامة للجوازات في السعودية، اليوم الاثنين، تحذيرًا شديدًا للوافدين، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مديرية الجوازات طالبت المقيمين المتواجدين داخل المملكة، ممن لديهم تأشيرات خروج نهائي وتأشيرات خروج وعودة، بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها، لكي لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظامًا.

وجاء ذلك، بعد تعليق الرحلات الدولية في المملكة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، الموصى بها من قِبَل الجهات المختصة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.

وأكدت الجوازات، أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغائها، عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية.

وأشارت المديرية إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المخالفين.

وكانت السلطات السعودية، أصدرت قرارًا بإلزام جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي، لمدة 14 یومًا، من تاريخ القدوم، على جميع العمالة الوافدة من خارج المملكة، قبل الشروع في مباشرة أعمالهم.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، عن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 562 حالة.