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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 08:02 مساءً - عاجل الآن: قرار مفاجئ لـ "اردوغان" أدخل الفرح إلى قلوب ملايين من المواطنين.. مالم تعمله أمريكا ولا الصين ولا أي دولة في العالم "شاهد"

أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية زهرة زمرة سلجوق أن مليوني أسرة مستفيدة من المساعدة الاجتماعية للوزارة ستتلقى آلاف الليرات في نطاق إجراءات مكافحة فيروسات كورونا. وقالت سلجوق إنه جرى تحويل 2 مليار ليرة إضافية للمساعدة النقدية للعائلات المحتاجة التي أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اجتماع التنسيق لفيروس كورونا. شاهد بقية الخبر في الأسفل

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ Advertisements وأضافت سلجوق وفق ما نشرت صحيفة "هبرلار" وترجمت وكالة نيوترك بوست : "ضمن نطاق حزمة درع الاستقرار الاقتصادي ، ستستفيد مليوني أسرة والتي تستفيد حاليًا من المساعدة الاجتماعية المنتظمة لوزارتنا من الدعم النقدي 1000 ليرة تركية". وأشارت إلى أن المواطنين لا يحتاجون إلى تقديم طلب في أي مكان للاستفادة من الدعم المعني، لافتة إلى أن الصرف سيبدأ نهاية مارس. وسجلت تركيا 9 وفيات و670 إصابة بفيروس كورونا الذي وصل إلى البلاد قبل أيام.

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