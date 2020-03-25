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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 08:02 مساءً - عاجل تحذير خطير ....هذا النوع من الجوالات ينقل اليك فيروس كورونا القاتل.. " تعرف على نوع الجوال الخطير "

كشف الطبيب الخاص للفنانة نجوى كرم ان هناك نوع من الجوالات ينقل فيروس كورونا وهو السبب الرئيسي لانتشاره في ايطاليا .

في خطوة لافتة، بادرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى اجراء حوار مع طبيبها وليد خيرالله اختصاصي أمراض داخلية-غدد وسكري لاعطاء معلومات عن فايروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه.

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وقد وجهت نجوى كرم الطبيب وليد خيرالله الكثير من الأسئلة حول الفايروس وطرق الوقاية منه لكن كان لافتا ربط الدكتور انتشار المرض والـ 5G اول الجيل الخامس.

ولفت الدكتور خيرالله ان مدينة ميلانو كانت من اوائل المدن الاوروبية التي تم تجهيزها بشبكة الجيل الخامس مؤكدا ان الـ 5G تؤثر على مناعة جسم الانسان ونوعية النوم.

واضاف الطبيب خيرالله “قبل الـ 5G كان في أوبئة ولكن الان الاوبئة أقوى وتنتشر بطريقة شرسة لأن مناعة الجسم تكون ضعيفة”.