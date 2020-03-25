شاهد بالصور : سيول مروعة تجرف عدداً من المنازل والأكشاك والمركبات في العاصمة الموقتة عدن وتوقع ضحايا

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : خبر صادم ابكى كل السعوديين والاعلاميين .. إصابة الإعلامية تغريد الطاسان وجميع بناتها بفيروس كورونا شاهد بالفيديو : بكاء طفل حوثي أسير بعد أسره في صرواح اشتباكات هي الأعنف ومستمرة حتي الان وقتلى حوثيين بينهم مشرفين .. أخر المستجدات والتفاصيل في جبهة صرواح حكم هو الأغرب من نوعه في التاريخ : محكمة حوثية تصدر حكماً بالإعدام على ميت وعلى عشرات الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم (الاسماء)

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