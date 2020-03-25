شكرا لمتابعة خبر عن حكم هو الأغرب من نوعه في التاريخ : محكمة حوثية تصدر حكماً بالإعدام على ميت وعلى عشرات الأشخاص ومصادرة ممتلكاتهم (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة حوثية الإثنين في محافظة صنعاء قراراً يقضي، بإعدام العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، الذي شيع جثمانه الآلاف من أبناء محافظة تعز الجمعة الماضية الى مثواه الأخير في بنى حماد مديرية المواسط.

وكان العميد عدنان الحمادي قد اغتيل في الثاني من ديسمبر من العام الماضي ووري جثمانه الثرى الجمعة الماضية.

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والى جانب العميد الحمادي أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة (خاضعة لسيطرة الحوثيين) أيضاً حكماً بالإعدام على أكثر من 30 شخصاً غالبيتهم في السلك العسكري، منهم قادة عسكريين خارج مناطق سيطرتهم.

ونشر محامي الدفاع عبد الباسط غازي،على صفحته في "فيسبوك" قائلاً: في حكم هو الأغرب من نوعه في تاريخ المحاكمات على مر العصور.. وفي جلسة أشبه ما تكون بالسرية وبغير علم هيئة الدفاع ماعدا اثنين حضرا فجأة، المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء تحكم على ميت بالاعدام"

وأضاف ان " العميد الحمادي كان المتهم رقم 16 في القضية رقم 246 نيابة الاستئناف لسنه 2019م الذي قتل في 2/ديسمبر الماضي 2019" وبحسب المحامي غازي ،"قلنا للقاضي لا يحكم على ميت بالاعدام ....فعقبت النيابة بالزامنا باحضار شهادة الوفاه".!

وأضاف غازي "فقلنا يا سيدي النيابة قدمت ادلة الاثبات على اكثر من 320 متهم من صفحات الفيس ومواقع النت والقنوات التلفزيونية التابعة للعدوان".

حسب وصفه، متسائلاً " كيف قبلت المحكمة الأدلة المقدمة من النيابة ولم تقبل الأدله المقدمة من الدفاع وهي مستقاه من المشكاة التي استقت النيابة ادلتها منه"

وأشار عبد الباسط غازي الى أن المحكمة الحوثية حكمت عليهم جميعا بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، الثابتة والمنقولة، وكذلك الحكم بتسليم أتعاب المحامين المنصبين: عبدالباسط غازي محمد المطهر، ومن إليهم، مبلغ اثني عشر مليون ريال.

فيما يلي أسماء من صدرت عليهم الأحكام بحسب المحامي:

1- عبدالرقيب عبده دبوان محمد الشرعبي

2-عبد اللطيف القبلي نمران المرادي

3- عبد العزيز احمد ناصر دبوان

4- عبد العزيز محمد حسين حنكل

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5- عبدالكريم قاسم عبد الله الزومحي

6- عبد الكريم محمد احمد الصيادي

7- عبدالله احمد عبدالغني الصبري

8- عبدالله احمد مزاحم

9- عبدالله احمد حسين الصبيحي

10-عبدالله سالم علي عبدالله النخعي

11عبدالله سعيد صالح الاسلمي

12-عبده حمود علي الصغير

13-عبده عبدالله سعيد مجلي

14-عبده محمد حسين الحذيفي

15-عدنان محمد محمد الحمادي متوفي بتاريخ 2/12/2019م

16-علوي علي ناصر الحارثي

17- علي حميد منصور القشيبي

18- خالد محفوظ عبدالله بحاح

19- رشاد محمد علي العليمي

20- سالم احمد سعيد الخنبشي

21- سلطان علي مبخوت العراده

22- سمير محمد حمود خميس

23-شايع محسن محمد الزنداني

24- شلال علي شايع هادي

25- صالح احمد محمد الجبواني

26-صالح حسن صالح سميع

27- صلاح مصلح صالح الصيادي

يذكر أن الحوثيون كانوا قد أصدروا أحكاماً مشابهة بحق عشرات السياسيين والعسكريين والبرلمانيين خلال الفترة الماضية.