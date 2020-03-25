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عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 25-03-2020? - آخر تحديث الاربعاء 25-3-2020? عاجل: كارثة مرعبة تعصف باليمن.. “مجتهد” يفجر مفاجئة من العيار الثقيل ويكشف عن إصابات بالجملة لجنود يمنيين بفيروس كورونا في هذه المنطقة ؟!

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