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عدن - ياسمين التهامي - اردوغان يفاجئ الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا الطلب الصادم الذي لم يخطر على بال احد واثار جنون كل "!!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—طالبت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، بسجن أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، وسعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي، بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول. وأوضحت النيابة العامة وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن لائحة الاتهام التي طالبت 18 مشتبها به طالبت بـ"بسجن متهمين اثنين آخرين هما أحمد بن محمد العسيري، وسعود القحطاني، بتهمة التحریض على القتل المتعمد مع التصميم والتعذيب بشكل وحشي".

وأضافت النيابة التركية أن "العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة"، مضيفة أنه "تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية". جديد اب برس​ وردنا الان : قيادي حوثي أسير في قبضة القوات المشتركة بالحديدة البحرين تفاجئ الجميع وتعلن نتيجة تجربة علاج فيروس كورونا “هيدروكسي كلوروكين” Advertisements السعودية تتعرض لخسارة كبرى وثقيلة في عرض البحر !! الهند تدخل التاريخ : مفاجئة غير متوقعة افرحت العالم بعد اعلان الهند هذا العلاج لمرض «كورونا»! الجوازات السعودية توجه دعوة عاجلة للميقمين اليمنيين وباقي الجنسيات بشئن التئشيرات قبل فوات الآوان تفاصيل "! ​

وتابعت النيابة أنها "أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة"، لافتة إلى أنه "تم إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الاشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الانتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا". ويذكر أن المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، قال في تصريحات نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019 إنه لا توجد أدلة تثبت تورط القحطاني وعسيري في مقتل خاشقجي. لافتا حينها إلى أنه تم التحقيق مع القحطاني من قبل النيابة العامة ولم يوجّه له أي اتهام. أما فيما يتعلق بعسيري فقد تمت إحالته إلى المحكمة بعد التحقيق معه، لكن بعد ذلك تبين عدم وجود أدلة كافية ضده أيضاً وعليه فقد صدر حكم له يقضي بإخلاء سبيله نظراً "لعدم ثبوت إدانته في هذه القضية".

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