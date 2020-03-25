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عدن - ياسمين التهامي - رسالة لليمنيين في الخارج : المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين يعلن اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من الخطر ويصدر توجيهات جديدة بشأن كورونا ويوجه "تفاصيل"!

اتخذ ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيا الحوثي والذي يعد أعلى سلطة تدير المناطق الخاضعة لسيطرتها اليوم الأربعاء العديد من التوجيهات التي نشرتها وكالة سبأ التابعة للحوثيين.

حيث نقلت وكالة سبأ في خبرها أن المجلس السياسي الأعلى وجه في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس مهدي المشاط، بتسخير كافة إمكانات الدولة الصحية والأمنية والعسكرية لتجنيب اليمن مخاطر وصول الجائحة العالمية كورونا.

جديد اب برس​

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كما وجه المجلس السياسي الأعلى، الحكومة بإعفاء كل الخدمات ذات العلاقة بالاستعدادات المتعلقة بمواجهة هذا الوباء وتقديم ما يمكن من خدمات لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة لما اسمته تحت الإحتلال.

وحث على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول التي غزاها فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع وصول الجائحة إلى اليمن.

ودعا المجلس السياسي الأعلى، المواطنين إلى أن يكونوا عند مستوى المسئولية والاستجابة الكاملة للإجراءات والأخذ بها للسيطرة على هذه الجائحة العالمية والتعافي منها.

وأدان المجلس، بحسب زعمه الإجراءات التي اتخذتها السعودية مؤخرا بفتح عدد من المنافذ وترحيل اليمنيين بشكل جماعي تحت مسميات مختلفة خاصة بعد إعلانها عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض مواطنيها والمقيمين فيها.. معتبراً الهدف من هذه الإجراءات الضغط على المنافذ الحدودية بما يسهل من انتشار وباء كورونا في الجمهورية اليمنية التي لازالت إلى حد الآن خاليةً منه.

وشدد على ضرورة التنسيق والتواصل على مدار الساعة لإعداد المنازل والفنادق والأماكن المناسبة وتوفير التجهيزات اللازمة للحجر الصحي المفروض على القادمين من خارج اليمن.

وفي الاجتماع، اطلع المجلس السياسي الأعلى، من ما يسمى رئيس اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور حسين مقبولي ووزير الصحة الدكتور طه المتوكل المعينين من قبلها على التدابير والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الرسمية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات وفي مختلف المنافذ للوقاية من فيروس كورونا.

وتعرف على الجهود الحكومية لإنجاح المرحلة الوقائية لضمان عدم الانتقال للمرحلة الثانية، مؤكدا أهمية تعاون وتكاتف كل الوزارات والمحافظات والمسئولين فيها.

كما أطلع المجلس على الجهود التطوعية التي تؤكد التضامن المجتمعي الكبير لتجنيب اليمن مخاطر وصول هذه الجائحة.

واستمع المجلس، للتقرير المقدم من اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، حول الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها اللجنة ووزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وكذا التنسيق القائم مع القطاع الخاص بهذا الصدد.

واستعرض التقرير، نبذة عن الخطة الوطنية الطارئة لمواجهة فيروس كورونا وكذا التنسيق متعدد القطاعات لتوحيد الجهود لمواجهة تفشي فيروس كورونا والتقييم للمخاطر والسيناريوهات المحتملة في اليمن ونوع الاستجابة اللازمة لكل سيناريو .

وتضمن التقرير، الإجراءات التي تم انجازها فيما يخص فيروس كورونا ومخرجات اجتماعات اللجنة الفنية وغرفة العمليات المشتركة بخصوص الفيروس وكذا الدليل الوطني لمواجهته.

وأكد أهمية الالتزام بموجهات اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة ومعاقبة المخالفين ومن بينهم كل من يشارك في عمليات التهريب للقادمين من خارج الوطن.

ونظرا لما أسماه الحصار المفروض على اليمن الذي يمنع ويعيق وصول الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة أي انتشار لفيروس كورونا في اليمن، حث المجلس كافة اليمنيين المتواجدين في الخارج البقاء في أماكن إقامتهم حيث تتوفر الأدوية ووسائل العلاج اللازمة.

وفيما يخص الحجر الصحي، أكد المجلس على أهميته للقادمين من الخارج خاصة وأن العدد كان مفاجئا وبصورة غير منطقية.. مشددا على أهمية أن تعمل الحكومة بكل طاقتها لتوفير الظروف المناسبة لمن يخضعوا للحجر في المناطق المحددة كون انتقال الفيروس عبر أي حالة قد يسبب كارثة للبلد خصوصا وقد ثبت ذلك في كثير من الدول أخرها ليبيا التي اكتشفت فيها يوم أمس حالة ايجابية حاملة للفيروس وصلت من السعودية مطلع شهر مارس.

ووجه المجلس السياسي الأعلى، بمراعاة ظروف الأسر والعوائل في الحجر الصحي وتوفير الظروف والخدمات الخاصة لها في الحجر الصحي بشتى الوسائل الممكنة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في سياق حماية الفرد والمجتمع وهو من أهم واجبات الدولة .. داعيا لتفهم ذلك من قبل أبناء الشعب اليمني كون هذه الإجراءات تصب في صالحهم بدرجة أساسية.

كما حث الاجتماع، على سرعة إخراج من استكملوا فترة الحجر بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم والتأكد من سلامتهم.