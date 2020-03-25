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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : المهرة ثاني محافظة يمنية تمنع دخول القات إلى جميع الاسواق والمديريات وتوقعات من السبت سيمنع القات بهذة المحافظات الشمالية.. وهذه عقوبة المخالفة (وثيقة حصرية )

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