شكرا لقرائتكم خبر عن النتيجة مجهولة : صراع نفوذ يمزق ”الانتقالي الجنوبي“.. ”النوبي“ يكشف سبب تسليم معسكر 20 و”عدن“ توجه نداء عاجل لتحرك القوات السعودية قبل فوات الأوان "!! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - النتيجة مجهولة : صراع نفوذ يمزق ”الانتقالي الجنوبي“.. ”النوبي“ يكشف سبب تسليم معسكر 20 و”عدن“ توجه نداء عاجل لتحرك القوات السعودية قبل فوات الأوان "!!

طالب الملتقى العام لأبناء وأهالي عدن، الأربعاء 25 مارس/آذار، القوات السعودية، بإعادة معسكر 20، الموجود بمنطقة كريتر إلى أبناء عدن، "قبل فوات الأوان".

وجاءت مطالبة الملتقى، بعد ساعات من سيطرة قوات "لواء العاصفة"، التابع لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعومة إماراتيا، على المعسكر، بعد اشتباكات عنيفة وقعت، الثلاثاء، مع القوات التي كانت تسيطر على المعسكر، بقيادة "إمام النوبي".

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وتتمركز قوات معسكر 20 في مدينة كريتر وسط عدن، ويقودها "إمام النوبي" الذي كان أحد أبرز حلفاء الإمارات، لكن ولاءه انتقل مؤخرا إلى الحليف السعودي، مع تزايد الصراع على النفوذ في المدينة بين "النوبي"، وعسكريين مدعومين من الإمارات.

ودخلت وحدات من "لواء العاصمة"، المدعوم إماراتيا، بقيادة "أوسان العنشلي" الموالي للمجلس الانتقالي، معسكر 20 بعيد عملية انسحاب شاملة للقوات التي يقودها "النوبي".

صراع نفوذ

ولاحقاً أصدر مختار النوبي (شقيق امام) الذي يتولى قيادة "اللواء الخامس دعم وإسناد"، بياناً قال فيه إنه بناءً على توجيهات ممن وصفه " الرئيس عيدروس الزبيدي"، تم تسليم كافه المواقع العسكريه والأمنيه في كريتر والتي تتبع قوات اللواء الخامس دعم وإسناد وحزام كريتر وأمن عدن بما فيها معسكر عشرين والقوات الأمنية التابعة للحزام الأمني المكلفة بحماية البنوك والمؤسسات الحكومية وقوات أمن عدن المكلفة بحماية معاشيق لقائد قوات العاصفة أوسان العنشلي.

وأضاف النوبي: ”إننا وتنفيذاً لأوامر الرئيس القائد عيدروس الزبيدي نعلن لكافه أبناء الجنوب وعدن وكريتر على وجه الخصوص بأننا قمنا بسحب كافه قواتنا العسكرية والأمنية داخل كريتر والتي ستعود إلى قياده اللواء بردفان“.

واستطرد: ”حيث سيتولى المهمة الأمنية بشكل كامل في كريتر القائد أوسان العنشلي بما فيها معسكر عشرين“.

وتابع قائلاً "فبالرغم من أنّ الاتفاق تم على تولي قوات الأخير كامل كريتر إلا أن القوات الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن في المعاشيق تم إبقاءها خلافاً لما قد تم الاتفاق عليه".

وأضاف انه مع ذلك يجدد سحب كافة قواته ورفع يده عن كريتر بشكل كامل وتسليم كل مابحوزته من معسكرات ومواقع ومقرات ومؤسسات إلى القائد اوسان العنشلي.

وتشير عملية التسليم هذه إلى مشاكل داخلية وصراع نفوذ داخل الانتقالي.

والثلاثاء أيضا، اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن، بين قوة حكومية وأخرى مدعومة إماراتيا، أسفرت عن إصابة أفراد من الطرفين واحتراق مدرعة.

وتشهد عدن توترا متزايدا على خلفية منع الرياض قيادات في الانتقالي الجنوبي من العودة إلى المدينة في إطار جهود تبذلها السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتصاعد التوتر الجمعة الماضي، عقب محاولة قوات سعودية انتزاع مطار عدن الدولي، من يد قوات الحزام الأمني، المدعومة إماراتيا، وتسليمه لقوات محلية أخرى تلقت تدريبات في السعودية.

وشهدت عدن مطلع أغسطس/آب الماضي قتالا عنيفا بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.