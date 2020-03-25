شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يصطاد ولي العهد والمملكة تصدر بياناً رسمياً وتكشف عن وضعه..شاهد مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد تلفزيون بريطاني، نقلا عن بيان رسمي، تشخيص إصابة ولي عهد المملكة المتحدة، أمير ويلز تشارلز، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements

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