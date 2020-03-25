شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب يومنا هذا الأربعاء الموافق 25/مارس/2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements le type="text/css">body { -webkit-user-select: none; -moz-user-select: -moz-none; -ms-user-select: none; user-select: none; } متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في اليمن بالريال اليمني الوحدة ريال يمني دولار أمريكى اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, March 25, 2020 05:55 PM بتوقيت دولة اليمن

اسعار الذهب عيار 24 13,026 ريال $52.04 سعر الذهب عيار 22 11,941 ريال $47.71 اسعار الذهب عيار 21 11,398 ريال $45.54 اسعار الذهب عيار 18 9,770 ريال $39.03 سعر الذهب عيار 14 7,599 ريال $30.36 سعر الذهب عيار 12 6,513 ريال $26.02 اسعار أوقية الذهب 405,110 ريال $1,619 اسعار جنيه الذهب 91,185 ريال $364.30 اسعار كيلو الذهب 13,026,056 ريال $52,042

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