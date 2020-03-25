شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة لأصحاب الهواتف القديمة بسبب كورونا واعلان جديد من ’’غوغل‘‘والناس يتهافتون بشكل جنوني الى الأسواق ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة "غوغل"، عن مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الهواتف القديمة بسبب فيروس كورونا (كوفيد - 19) الذي تسبب في حجر وعزل مليارات البشر في العالم.

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وقالت الشركة: إنها قررت إطلاق تطبيق لمكالمات الفيديو يعمل حتى مع الهواتف القديمة، وذلك بعد أن أصبح التواصل المباشر صعبًا مع انتشار عدوى كورونا".

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وأضاف: أن "مستخدمي هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة والضعيفة بات بإمكانهم التواصل مع الآخرين عبر مكالمات الفيديو بفضل النسخة الجديدة المخففة من تطبيق Camera Go".

وأوضحت "غوغل"، أن "المميز في التطبيق الجديد هو أنه لن يشغل مساحة كبيرة في الهواتف التي لا تملك مساحة تخزين داخلية كبيرة".

وتابعت الشركة: "كما أنه سيمكن المستخدم من التقاط صور بدقة جديدة دون أن يشغل حيزًا كبيرًا من ذاكرة الجهاز، وسيعمل دون أي مشكلات مع الهواتف المزودة بذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت".

وختمت "غوغل"، بأن "التطبيق سيسهل التواصل لأصحاب الهواتف الزهيدة الثمن والذين يفوق عددهم 100 مليون مستخدم حاليًّا، ويستخدمون أكثر من 1600 طراز من الهواتف المتوسطة الفئة".