شكرا لقرائتكم خبر عن صادم.. هؤلاء الأشخاص أكثر الناس عرضة لفيروس كورونا.. والأطباء ينصحونهم بالأطعمة التالية لتقوية المناعة (الأسماء) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعد السمنة من أمراض العصر التي طال التحذير منها ، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن مخاطر جديدة لها تتعلق بالفيروس المستجد الذي تفشى في العديد من دول العالم .
أهم الأخبار من الخليج 365:
وأكدت دراسة بريطانية أن مرضى السمنة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ، كما أن الحالات الخطيرة بين المصابين يعانون من السمنة و40 % منهم تحت عمر 60 عام .
كما أكدت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للمضافات الخطيرة ويموتون من عدوى الأنفلونزا .
ونصحت الدراسة أصحاب الوزن الزائد بالإعتماد على الألياف والخضراوات والفاكهة واتباع نظام صحي للحفاظ على الجهاز المناعي .
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