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صنعاء - ياسمين الخيامي - فتاة سعودية تغضب كل السعوديين وتحرض على مخالفة أمر الملك سلمان.. لن تصدق كيف كان مصيرها اليوم وماذا فعلت بها الأجهزة الأمنية؟.. شاهد

أعلنت فتاة سعودية شابة بمنطقة حائل، عبر مقطع مصور، اعتراضها ورفضها تنفيذ أمر ملكي معمم على جميع مناطق المملكة، بتوقيع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا بفرض حظر التجول الجزئي يستمر لمدة 21 يومًا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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فتاة سعودية تغضب كل السعوديين وتحرض على مخالفة أمر الملك سلمان.. لن تصدق كيف كان مصيرها اليوم وماذا فعلت بها الأجهزة الأمنية؟.. شاهد

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وشمل القرار حظر التجول من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحًا لمدة 21 يومًا، بداية من يوم الاثنين، 23 مارس(آذار)، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتداول مغردون مقطعًا مصورًا لفتاة بمنطقة حائل تعلن رفضها الامتثال للأمر الملكي بمنع التجول، وتؤكد أنها متمسكة بحريتها وحرصها الدائم على التنقل بمنطقة الباحة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الأجهزة الأمنية وشرطة منطقة حائل اتخذت إجراءات عاجلة وتمكنت من كشف هوية الفتاة وتحديد موقعها والقبض عليها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه إحدى المواطنات تتحدث عن إصرارها على عدم الامتثال للتعليمات الخاصة بمنع التجول والتباهي بفعلتها؛ فقد تم ضبط المواطنة وهي بالعقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

فيما أعلنت النيابة العامة السعودية، أنه تمت مباشرة إجراءات التحقيق مع الفتاة والوقوف على كل ملابسات القضية وتداعياتها، مشيرة إلى أن الفتاة ما زالت تحت الإجراء.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن عقوبة الغرامة المالية والسجن تنتظر المخالفين لأحكام قرار حظر التجول الجزئي.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 205 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 767 حالة، كما أعلنت تسجيل أول حالة وفاة لوافد أفغاني.