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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: كارثة مرعبة تعصف باليمن.. “مجتهد” يفجر مفاجئة من العيار الثقيل ويكشف عن إصابات بالجملة لجنود يمنيين بفيروس كورونا في هذه المنطقة ؟!

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