شكرا لمتابعة خبر عن من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس ''كورونا'' خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية..(تعرف عليه) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس ''كورونا'' خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية..(تعرف عليه)

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