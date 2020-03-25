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صنعاء - ياسمين الخيامي - اردوغان يفاجئ الجميع ويصعق الملك سلمان وولي عهده بهذا الطلب الصادم الذي لم يخطر على بال احد واثار جنون كل السعوديين ( لن تصدق ماذا طلب اردوغان )

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