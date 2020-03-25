[ أمطار غزيرة في عدن والسيول تجرف عدد من المنازل والسيارات ..صور ]

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، أمطاراً غزيرة عمت معظم مديريات المحافظة.



وقالت مصادر محلية، إن أمطاراً غزيرة استمرت لأكثر من ساعة، شهدتها مديريات المعلا وصيرة(كريتر) والمنصورة، وبدرجة أقل في دار سعد والشيخ عثمان.



وعقب الأمطار تدفقت سيول كبيرة في شوارع المدينة، وأغرقت عدد من المحلات والمنازل.



وبحسب المصادر فقد تدفقت مياه السيول من جبل شمسان لتجرف جزء كبير من الشوارع في المعلا، فيما أغرقت السيول حي القطيع بكريتر في مديرية صيرة.



وأضافت المصادر أن محلات الشارع الرئيسي بالمنصورة غرقت هي الأخرى بمياه الامطار.



وأدت السيول الكبيرة التي شهدتها عدة مديريات في المحافظة إلى جرف عدد من المنازل العشوائية والأكشاك والسيارات المركونة على جنبات الشوارع.



وحتى الآن لم يبلغ عن وقوع وفيات.



وتشهد محافظات الجنوب والشرق اليمنية أمطاراً لليوم الثالث على التوالي متأثرة بمنخفض جوي.

