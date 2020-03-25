شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن.. محافظ الحديدة يوجه بتشكيل لجنة مشتركة وتجهيز غرفة عمليات لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر، بإنشاء لجنة تنسيق مشتركة بين مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني وتجهيز غرفة عمليات لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements واستعرض المحافظ طاهر خلال ترأسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً بموظفي مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة ومدير عام الشرطة وممثلي منظمات المجتمع المدني، خطة اجراءات المحافظة لمجابهة جائحة كورونا التي تشمل كافة المديريات المحررة وتحسين البيئة الصحية وتوفير كافة المستلزمات الطبية والغذائية. وشدد محافظ الحديدة، على ضرورة بدء تجهيز محجر الوعرة الصحي بالخوخة ووضع تدابير لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للحجر الصحي.

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