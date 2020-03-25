- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يطلع على الأضرار البشرية والمادية جراء الأمطار في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
أطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الامطار والسيول التي اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، وما تبذله فرق الطوارئ المحلية من جهود للتعاطي مع ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.
وأستمع خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ عدن احمد سالم ربيع، الى تقرير اولي حول الاضرار البشرية والمادية في الممتلكات العامة والخاصة بما ذلك منازل المواطنين والطرقات والكهرباء، والخطط المعدة لتجاوز التداعيات وفق الإمكانات المتاحة، والجوانب المطلوبة من الوزارات والمنظمات الدولية الاغاثية لدعم جهود السلطة المحلية.
ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية، بإعطاء الأولوية لتكثيف جهود الإنقاذ وفتح وإصلاح الطرقات الرئيسية والفرعية المتضررة بشكل عاجل، إضافة إلى معالجة انقطاعات الكهرباء.. مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود المركزية والمحلية لتصريف مياه الامطار حتى لا تتحول إلى بؤرة للأمراض والاوبئة.
وأكد رئيس الوزراء على قيادة السلطة المحلية رفع تقرير عاجل إلى الحكومة بالاضرار في الممتلكات العامة والخاصة والاحتياجات المطلوبة.. مشيرا إلى انه سيتم التعامل معها بشكل فوري .. داعيا المنظمات الاغاثية والإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في هذا الجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يطلع على الأضرار البشرية والمادية جراء الأمطار في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.