رئيس الوزراء يطلع على الأضرار البشرية والمادية جراء الأمطار في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

أطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على التدابير المتخذة لمواجهة تداعيات الامطار والسيول التي اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، وما تبذله فرق الطوارئ المحلية من جهود للتعاطي مع ذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة.



وأستمع خلال اتصال هاتفي اجراه مع محافظ عدن احمد سالم ربيع، الى تقرير اولي حول الاضرار البشرية والمادية في الممتلكات العامة والخاصة بما ذلك منازل المواطنين والطرقات والكهرباء، والخطط المعدة لتجاوز التداعيات وفق الإمكانات المتاحة، والجوانب المطلوبة من الوزارات والمنظمات الدولية الاغاثية لدعم جهود السلطة المحلية.

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ووجه الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية، بإعطاء الأولوية لتكثيف جهود الإنقاذ وفتح وإصلاح الطرقات الرئيسية والفرعية المتضررة بشكل عاجل، إضافة إلى معالجة انقطاعات الكهرباء.. مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود المركزية والمحلية لتصريف مياه الامطار حتى لا تتحول إلى بؤرة للأمراض والاوبئة.

وأكد رئيس الوزراء على قيادة السلطة المحلية رفع تقرير عاجل إلى الحكومة بالاضرار في الممتلكات العامة والخاصة والاحتياجات المطلوبة.. مشيرا إلى انه سيتم التعامل معها بشكل فوري .. داعيا المنظمات الاغاثية والإنسانية لإسناد جهود الحكومة والسلطة المحلية في هذا الجانب.