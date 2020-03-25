شكرا لبحثكم عن خبر عــــاجل .. حالة فرح تعم المدن الكويتية بعد الاعلان قبل قليل عن هذا الخبر السار .. والشيخ الصباح يطير من الفرح .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/25 الساعة 06:24 مساءً (العين أونلاين_متابعات )

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