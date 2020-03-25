شكرا لقرائتكم خبر عن خلال بث مباشر...شاهد بالفيديو...مصاب كورونا يخرق الحجر الصحي عاريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مواطن أسترالي على خرق الحجر الصحي في أستراليا، والظهور عاريا من الملابس أثناء بث تلفزيوني مباشر للمراسل مارك ستيفنز من محطة ”سيفين نيوز“، حول تداعيات فيروس كورونا.

وخرق الرجل قواعد الحجر الصحي والإغلاق في أستراليا وركض عاريا تماما وهو يضع قميصا أسود على رأسه، لإخفاء هويته، حسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

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وكان المراسل التلفزيوني يتحدث للمشاهدين حول تأثير فيروس كورونا على نادي ”سانت كيلدا“ لكرة القدم الثلاثاء، عندما مر فجأة الرجل العاري خلفه، في حين تصرف المخرج التلفزيوني بسرعة وانتقل إلى كاميرا أخرى حتى لا يزعج المشاهدين بمنظر الرجل العاري.