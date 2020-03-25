البحسني:حضرموت خالية حتى الآن من فيروس كورونا ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، في الاجتماع الموسع بقيادات السلطة المحلية ومديري المديريات والأجهزة الأمنية والعسكرية أن حضرموت خالية حتى الآن من فيروس كورونا ولكن يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهته أسوةً بما قامت به بقية دول العالم



كما قال إن سبب الانقطاعات للتيار الكهربائي خلال اليومين الماضيين يعود إلى نفاذ الوقود وقد وصلت باخرة محروقات تكفي المحافظة لمدة ثلاثين يوماً تم شراؤها على نقفة السلطة المحلية.

ودعا البحسني مكتب وزارة الصحة العامة والسكان إلى استكمال تجهيز المحاجر الصحية الخاصة بفيروس كورونا في الأماكن التي تم تحديدها وسيتم القيام بنزولات تفتيشية لمواقع المحاجر للوقوف على مدى جاهزيتها خلال اليومين القادمين.

وأكد على أهمية التأهيل والتدريب المستمر للكادر الصحي والتمريضي للتعامل مع ظروف العمل في غرف الإنعاش والترصد والتشخيص لفيروس كورونا.

وحث المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمستشفيات الخاصة والأهلية والتجار ورجال الأعمال على القيام بدورهم الإنساني في مساعدة أبناء حضرموت.

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كما جدد النداء لدول التحالف العربي بأن حضرموت اليوم بأمس الحاجة إلى المساعدة والدعم للتغلب على جائحة فيروس كورونا والوقاية منه.

ووجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء والجهات المعنية لضرورة إقامة محجر تابع لمنفذ الوديعة البري من أجل استقبال المواطنين العالقين في المملكة العربية السعودية.

وو مدير أمن ساحل حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمنع التجمعات في كافة أنحاء مدينة المكلا وضواحيها.

ودعا مكتب وزارة الأوقاف إلى الالتزام بما جاء في تعميم وزارة الأوقاف فيما يخص مكافحة فيروس كورونا ويحث وسائل الإعلام على تضافر الجهود وإجراء اللقاءات التوعوية من المخاطر ونشر الإرشادات والتعليمات التي تسهم في تثقيف المجتمع من فيروس كورونا.

وزار قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني قطاع تلفزيون حضرموت الفضائي ويطلع من المدير العام للقطاع على التجهيزات والاستعدادات التي يقوم بها التلفزيون في نشر التوعية بمخاطر فيروس كورونا.

ودعا المرافق الحكومية إلى تقليص الكادر الإداري بها والاكتفاء بالموظفين الأساسيين.

كما وجه الأجهزة الأمنية والعسكرية تنفيذ قرارنا بمنع بيع القات بمحافظة حضرموت ومنع إدخاله عبر المنافذ.