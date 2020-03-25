شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطة المحلية بحضرموت تحذر المواطنين من مواقع السيول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نبهت السلطة المحلية بالمحافظة المواطنين بالابتعاد عن مواقع تدفق السيول والأودية وعدم المجازفة بأرواحهم بتجاوز الطرقات المغلقة بسياراتهم للشوارع المتدفقة بالسيول.



ووجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الأجهزة العسكرية والامنية والجهات المعنية بمساعدة المواطنين وحمايتهم في المدن ومختلف المناطق وسرعة فتح الطرقات المغلقة عقب انتهاء تدفق السيول، سائلاً المولى تعالى ان يجعلها أمطار خير وبركة، وأن لا يتضرر أي مواطن بأي مكروه بإذنه تعالى.

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