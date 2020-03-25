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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكلا .. إختتام ورشة عمل حول طرق التحقيق في جرائم المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
المكلا - الخليج 365
اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت،اليوم، ورشة العمل الخاصة (بطرق التحقيق في جرائم المخدرات) التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDPضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية في اليمن.
وهدفت الورشة على مدى ثلاثة أيام اكساب عدد 27 مشاركاً ومشاركة من أعضاء السلطة القضائية والنيابة وإدارة الامن والمخدرات وجامعة حضرموت ومؤسسات المجتمع المدني،عدد من المعلومات والمعارف المتعلقة بجرائم المخدرات.
وقدم بالورشة اربع أوراق عمل عن المخدرات والمؤثرات العقلية وآثارها على الفرد والمجتمع قدمها الدكتور احمد باوزير، فيما كانت الورقة الثانية بعنوان انتشار المخدرات وآثرها في المجتمع اليمني قدمتها الدكتورة ايمان اللحمدي .
فيما حملت الورقة الثالثة عنوان الجهود الأمنية في مكافحة المخدرات قدمها النقيب مازن بن هبش نائب مدير ادارة المخدرات بالإضافة الى ورقة العمل الرابعة والتي تتعلق بالإثبات الجنائي بجرائم المخدرات قدمها القاضي محمد بن ربيد.
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