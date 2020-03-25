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القوات المشتركة تحبط محاولة تهريب أسمدة خطيرة للميليشيات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

القوات المشتركة تحبط محاولة تهريب أسمدة خطيرة للميليشيات

متابعات_الخليج 365

أحبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي، محاولة تهريب أسمدة خطيرة تستخدم في صناعة المتفجرات إلى ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

 

وفي التفاصيل، ضبطت القوات المشتركة سيارتين تحمل مادة السماد “اليوريا” المهربة، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

 

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وتمكن أفراد اللواء 11 عمالقة من ضبط سيارتين تحمل الاسمدة المهربة والغاء القبض على المهرب بعد عملية مطاردة في خبوت ورمال منطقة الزهاري .

 

 وحذرت القوات المشتركة المهربين والمتعاونيين مع مليشيات الحوثي بالضرب بيد من حديد والعقاب والمساءلة القانونية.

 

يذكر أن مليشيات الحوثي تستخدم هذه الأسمدة المهربة لصناعة المقذوفات المتفجرة والتي تستخدمها في عمليتها العسكرية في مختلف الجبهات.

 

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