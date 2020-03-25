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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يدعم مأرب بمستلزمات طبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020
تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب،اليوم، ادوية ومستلزمات طبية مقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية مخصصة للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في عاصمة المحافظة والمديريات.
وتشمل المساعدات ثمانية اطنان من الادوية موزعة على 10 اصناف متنوعة، الى جانب عددا من التجهيزات لقسم الطوارئ في مستشفى الشهيد محمد هائل للامومة والطفولة بمديرية المدينة، وقسم الطورئ في مستشفى كرى العام في مديرية الوادي.
وخلال عملية التسليم اشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالعزيز الشدادي بالدعم المستمر المقدم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية للقطاع الصحي في المحافظة..داعيا بقية المنظمات الدولية الانسانية الى الحذو حذو مركز الملك سلمان في دعم القطاع الصحي بالمحافظة.
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