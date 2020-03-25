تعز .. لجنة الطوارئ تتخذ عدد من الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أقرت لجنة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا بمحافظة تعز،اليوم الاربعاء، في إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ المحافظة نبيل شمسان. اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير والإحترازية ومنها نقل وإقامة نقاط الفحص الطبية الى مداخل المحافظة في هيجة العبد والاقروض وجبل حبشي .



كما تضمنت الإجراءات آلية تنظيم تنقل المواطنين من وإلى المحافظة والقادمين من خارح الدولة وتعيين ناطقاً رسمياً للجنة الطوارئ وتنفيذ القرارات الخاصة بإعادة توزيع الاسواق وفرزات المركبات واغلاق صالات الأعراس والإحتفالات والنوادي والحدائق.

وشدد محافظ المحافظة، على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة وتضافر وتكامل الجهود الرسمية والشعبية وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ لمواجهة الوباء والتنسيق مع مكتب الصحة العامة لما فيه توحيد كافة الجهود لخدمة المحافظة..مؤكداً على توفير الفحوصات المخبرية للحالات المشتبه بإصابتها وتجهيز مراكز للحجر والعزل الصحي والاستعانة بالمباني العامة وحشد كل الجهود والقدرات لمواجهة الوباء..مؤكدا على تخصيص نسبة من ايرادات المحافظة لمواجهة هذا الوباء القاتل.

Advertisements

كما شدد المحافظة ،على الالتزام بالمقررات الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان وترشيد النفقات..مرحبا في الوقت نفسه بالمبادرات والمنظمات للعمل تحت مظلة لجنة الطوارئ ومكتب الصحة.

من جهته استعرض وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي ،مجمل ما تم انجازه في الإجتماعات السابقة من قرارات وإجراءات وما تم تنفيذه منها..مؤكدا على ضرورة ترجمة القرارات على ارض الواقع.

كما استعرضت وكيلة المحافظة للشؤن الصحية الدكتورة ايلان عبدالحق، التقرير الخاص بخطة لجنة الطوارئ الإحترازية والوقائية والعلاجية بدءً من المنافذ وتجهيز المحاجر سواء في المنافذ او داخل المدينة..مؤكدة على اهمية تكامل العمل والتنسيق وفق الآليات التي اقرتها اللجنة.

فيما اشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الرحيم السامعي الى دور ومهام المكتب والاستعدادات التي اتخذها المكتب ووسائل السلامة والوقاية للعاملين في جهود المكافحة .