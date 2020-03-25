هاني بن بريك ينتقد رجال الأعمال الجنوبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

إنتقد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، موقف رجال الأعمال الجنوبيين من الإستعدادات التي تشهدها العاصمة عدن لمواجهة فيروس كورونا .



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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "مؤسف أن يكون رجال الأعمال الجنوبيون من أكبر الأثرياء في منطقتنا، ولا ترى أي مبادرة إغاثية فردية أو جماعية في الجنوب، منها: الجرحى، أسر الشهداء، الغذاء والدواء للمحتاج، الآن كارثة كورونا، واليوم أضرار الأمطار" .

وأضاف "منهم من يسارع لعرض تجاري استثماري من خلفه عائد ربحي كبير بدعوى المساهمة" .

وتابع "لن نمارس طريقة الإخونج في استغلال الأزمات لجمع التبرعات، ولكن نقول لرجال الأعمال الجنوبيين قوموا بواجبكم تجاه وطنكم الأم تجاه أهلكم وقبائلكم وأرضكم وعزوتكم ولاتوسطوا أحدا شكلوا فريقا منكم وأديروا العمل الإغاثي مباشرة فعندكم الخبرة والقدرة في الإدارة، ونحن نسندكم بكل شي نقدر عليه".