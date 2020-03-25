شكرا لبحثكم عن خبر عاجل الان: الملك سلمان يتخذ قرارات صارمة المصابين بي فيروس كورونا..شاهدالقرار والان مع التفاصيل

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