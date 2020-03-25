شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد "بالصور"هذا ما يحدث الان في العاصمة عدن... ضحايا وإصابات وانهيار مخيف لمقومات الحياة في مختلف شوارع المدينة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدين عدن، اليوم الأربعاء، 25/آذار/2020، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة.

وقال سكان لـ"صنعاء أونلاين" إن أمطارا غزيرة تساقطت على مدينة عدن وجرفت سيارات وألحقت أضرارا بالطرقات والمنازل.

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وتابعت أن سيول الأمطار جرفت شابا مع سيارته في الطريق البحري بالمدينة، لافتة إلى أن الشاب فارق الحياة.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة عدن فجر اليوم الأربعاء تسببت بارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي كما تضررت طرق رئيسية وفرعية تربط مديريات المحافظة من مياه الأمطار.

السياق وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، السلطة المحلية بمحافظة عدن بتشكيل لجان طوارئ وإنقاذ، جراء الأمطار الغزيرة بالمحافظة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إزالة ورفع ماخلفته السيول في الطرقات، وحصر الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة ورفع تقرير عاجل بذلك.

كما وجه السلطة المحلية بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشا) لمساندة جهود السلطة المحلية وتقديم الدعم الإنساني لتلافي أي أضرار بحق المواطنين بالمحافظة.

وخاطب الوزير منسقية الشؤون الإنسانية بتوجيه المنظمات الأممية لتسخير الجهود والاستعداد التام لمد المحتاجين بالمساعدات اللازمة، وإصدار التوجيهات العاجلة لفرق الطوارئ التابعة لهم، لمتابعة مايحدث في لحج وأبين، والاستعداد لتوفير وتغطية الاحتياجات.