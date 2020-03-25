شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قناة المسيرة تفاجئ الجميع وتصدر قبل قليل هذا الخبر الصادم لكل اليمنيين بخصوص فيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة قبل دقائق أخبارً نقلاً عن قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي مفادها الإعلان عن حظر التجوال وإغلاق المحلات التجارية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وتضمنت الأخبار التي تم تداولها تحت عنوان عاجل ما يلي: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements إغلاق المحلات التجارية من ٩ مساءاً إلى الساعة ٧ صباحاً باستثناء المطاعم والصيدليات والبقالات ومحطات الوقود ومحلات بيع الغاز والمخابز لمدة ١٥ يوماً. حظر التجوال بعد ١٠ ليلاً مع إغلاق كافة صالات المناسبات والأفراح ومناطق التجمعات. يتم التقيد بالقرارات ابتداء من غداً ومخالفات تصل إلى ٥٠٠ ألف ريال للمخالفين من أصحاب المحلات التجارية.

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