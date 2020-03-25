شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة الثوم والقرفة لتحسين أداء الجسم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا يخلو منزل من الثوم بسبب ما يتمتع به من فوائد كبيرة على الصحة، حيث يسرع من عملية الايض وحرق السعرات الحرارية وتخليص الجسم من بقايا الفضلات، وغيرها من الفوائد فضلا عن دخوله في أنواع الطعام المختلفة.

وينصح خبراء التغذية بتناول الثوم طازجا بالحبة الكاملة أو مسحوقا مع الغصن الأخضر لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد، وللتخلص من الرائحة يمكن طهوه مع عدم تعريضه للحرارة المرتفعة أو إضافات ضارة لأن ذلك يدمر الانزيمات التي يحتوي عليها.

وأوضح المتخصصون بانه يمكن تحضير وصفة تحتوي على حبة ثوم مسحوقة، نصف ملعقة وسط من القرفة وكوب من الماء الساخن، مع خلط المكونات جيدا ويمكن تناول المزيج يوميا في مدة لا تقل عن 3 أسابيع متتالية، ويمكن بعد ذلك ملاحظة التغيير على شكل الجسم، لكن من الضروري موازاة ذلك بتناول طعام صحي وممارسة الرياضة.

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