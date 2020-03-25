عاجل:عن موعد علاج فيروس كورونا...تركيا تباغت الصين وامريكا وكل دول العالم وتزف اسعد خبر اليوم للبشرية كلها..."شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن معهد اللقاح التابع للوزارة بدأ مساء الثلاثاء، بتطوير “علاج” ضد “فيروس كورونا” الناشئ في الصين.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “سوزجو” مساء الثلاثاء، فإن وزير الصحة أكد عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” أن معهد اللقاح اتخذ إجراءاته لإنتاج لقاح ضد “فيروس كورونا”.
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وقال إن وزارته تدعم كافة الجهود العملية التي تساعد على القضاء على “فيروس كورونا”.
كما أشار إلى أن وزارة المالية ستعمل على تمويل كافة المشاريع التي من شأنها المساعدة في انتاج “علاج” ضد “الفيروس”.
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