شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف مواقع عراقية وسورية.. "ابن سلمان" يبحث تطورات الموقف مع وزير خارجية أمريكا والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:01 مساءً - بعد قصف مواقع عراقية وسورية.. "ابن سلمان" يبحث تطورات الموقف مع وزير خارجية أمريكا

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، لاسيما بعد القصف الجوي الأمريكي لمواقع على الحدود العراقية السورية.





وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالا هاتفيا، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو".

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​وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.





وقصف الطيران الأمريكي، مساء أمس الأحد 29 ديسمبر (كانون الأول)، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القصف الأمريكي على مقاره في القائم، غربي البلاد، إلى 25 قتيلا و51 جريحا.

وجاء القصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي، ردا على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية في العراق راح ضحيتها جندي أمريكي وأصيب 4 آخرون.





من جانبه، قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق اليوم الاثنين إن الضربات الأميركية ضد مجموعات الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران في العراق وسوريا قد تأخرت.

واعتبر "بولتون" في تغريدة له على حسابه بتويتر أن الضربات خطوة أولى جيدة ويجب أن يدفع ملالي إيران ثمنًا باهظًا لدعمهم المستمر للإرهاب.

فيما أكد المبعوث الأميركي لإيران، برايان هوك، في إيجاز عبر الهاتف مع الصحافيين، الاثنين، أن هدف الضربات الأميركية لحزب الله العراقي في العراق وسور يا، الأحد، كان "استعادة القدرات الرادعة للولايات المتحدة ضد العدوان الإيراني".





واتهم كتائب حزب الله العراقي "بالتعدي على السيادة العراقية"، وشدد على أهمية ضرب مجموعة هامة من الأهداف "لإيصال رسالة إلى إيران".