شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامها أمريكا بشن حرب بيولوجية.. "بومبيو" يوجه أخطر اتهامٍ للصين بشأن كورونا والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:01 مساءً - بعد اتهامها أمريكا بشن حرب بيولوجية.. "بومبيو" يوجه أخطر اتهامٍ للصين بشأن كورونا

وجه وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، أخطر اتهام إلى الصين بشأن أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وذلك بعد اتهام بكين لواشنطن بشن حرب بيولوجية عبر صناعة الفيروس.





وقال "بومبيو" في مقابلة إذاعية، الثلاثاء: إن "تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبّب مخاطر للناس في أنحاء العالم"، مؤكدًا أن هذا "عرّض حقًا حياة الآلاف للخطر".

شاهد بقية الخبر في الأسفل



شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ

Advertisements

وأضاف: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني، لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها، كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".





واتهم "بومبيو" كذلك إيران وروسيا بشن حملات تضليل بخصوص الفيروس، قائلًا: "لا تزال حملات التضليل مستمرة من قِبَل روسيا وإيران إضافة إلى الصين".

وأردف بقوله: "هذه أزمة عالمية نحتاج التأكد أن كل دولة تتعامل بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث، ليتسنى للمجتمع العالمي والصحية العالمية والعاملين بمجال الأمراض المعدية أن يبدأوا معالجة هذا بشكل شامل".

جدير بالذكر، أن المتحدث باسم الحكومة الصينية، صرح سابقًا أن أمريكا هي من صنعت فيروس كورونا لضرب الاقتصاد الصيني، إلا أن بكين ما لبثت أن تراجعت عن ذلك.





ويرى محللون، أن الاتهامات الصينية للولايات المتحدة هي محاولة من الحزب الشيوعي الصيني للتخلص من اتهامات التسبب بأزمة وكارثة عالمية بإخفاء فيروس كورونا عن العالم في البداية.