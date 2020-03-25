شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدهور الأوضاع.. رغد صدام حسين تطالب العراقيين في الأردن بتحرك عاجل والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:01 مساءً - بعد تدهور الأوضاع.. رغد صدام حسين تطالب العراقيين في الأردن بتحرك عاجل

طالبت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، المواطنين العراقيين المتواجدين في الأردن بتحرك عاجل، بعد تدهور الأوضاع في المملكة.





وقالت "رغد" في بيان لها: "يمر الأردنيون اليوم بظرف صعب، وكنت أسمع دوما من العراقيين الذين يعيشون فيه أن البلد بلدنا وسنكون مع أخوتنا الأردنيين دومًا".

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وأضافت ابنة الرئيس العراقي: أن "اليوم جاء دورنا كي نرد لهم وقفتهم معنا، ولا شك عندي أنكم أهل المواقف المشهودة، فالإنسان موقف".





وأشارت رغد صدام حسين، التي تقيم في الأردن منذ سقوط نظام والدها بعد الغزو الأمريكي، إلى أن "الأردن يمر بظرف مالي صعب بسبب وباء كورونا".

وختمت "رغد" بقولها: "اليوم أناشد أهلي من العراقيين في الأردن –من استطاع منهم بالطبع– وكلا حسب قدراته أن يتبرع في هذه الظروف الصعبة لمساندتهم".

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، أعلن الثلاثاء، عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما أدى إلى ارتفاع الحالات إلى 153 حالة موجودون بالعزل الصحي.