ورد الان : مصادر تكشف كذب ادعاءات روسيا حول استهداف الفصائل دورية تركية بإدلب

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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:01 مساءً - مصادر تكشف كذب ادعاءات روسيا حول استهداف الفصائل دورية تركية بإدلب

كشفت مصادر ميدانية حقيقة الادعاءات الروسية، حول استهداف فصائل ثورية دورية تركية في محافظة إدلب.





وأفادت المصادر، بأن لغمًا أرضيًّا من مخلفات الاشتباكات بين فصائل الثوار وقوات الأسد انفجر،بسيارة مصفحة تركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

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وأوضحت المصادر، أن الانفجار وقع أثناء عبور دورية تركية بلدة سفوهن، وكانت في طريقها إلى نقطتها في "شير مغار" بريف حماة؛ وأسفر عن أضرار مادية في السيارة، دون وقوع إصابات بصفوف الجنود الأتراك.





وأشارت أن اللغم زرعه الثوار في وقت سابق، خلال الاشتباكات مع قوات النظام والميليشيات الروسية في المنطقة، قبل إعلان وقف اطلاق النار في الـ5 من الشهر الجاري.

ونفت المصادر ما زعمه رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا ، الأدميرال أوليغ جورافليف، حول اتهام الفصائل الثورية بوضع عبوات ناسفة لاستهداف دورية تركية في محافظة إدلب.

وقال الأدميرال أوليغ جورافليف، في مؤتمر صحفي: "انفجرت عبوات ناسفة بدائية الصنع أثناء مرور دورية تركية في منطقة سفوهن، الثلاثاء، حيث تضررت مركبتان نتيجة التفجير، وأصيب جنديان تركيّان".





وتأتي هذه التصريحات في محاولة من روسيا لتحريض تركيا على شن حرب على الفصائل الثورية في إدلب، والتي وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية".

وكانت روسيا وتركيا اتفقا، في الخامس من الشهر الجاري على وقف إطلاق النار في الشمال السوري، تضمن إنشاء ممر آمن بطول ستة كيلومترات إلى الشمال وجنوب طريق حلب- اللاذقية "M4" في سوريا.

وواجه تسيير الدوريات؛ رفضًا شعبيًّا من قِبَل مدنيين وعسكريين في إدلب، نظموا اعتصامًا مفتوحًا على الطريق لمنع مرور الدوريات الروسية، ما أدى إلى تسيير دورية واحدة فقط مختصرة بين سراقب والنيرب.