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كتبت ياسمين التهامي في الأربعاء 25 مارس 2020 05:01 مساءً - بالفيديو: نجم الكرة السعودية“ماجد عبدالله” يصدم الجميعى ويكشف سر عدم زواجه حتى الآن رغم بلوغه سن ال60 عاما !"شاهد"

قال ماجد عبد الله لاعب النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، إنه ليس ضد الزواج أو فكرة تأجيله، ولكن لم يأتِ النصيب حتى الآن، بحسب تعبيره.

وتفصيلا كشف لاعب النصر السابق خلال لقائه عبر قناة ” أبو ظبي الرياضية ” عن أسباب عدم زواجه حتى الأن، مبيناً أنه لا توجد لديه مواصفات معينة في المرأة التي يريد الارتباط بها.

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وقال عبد الله إنه مسؤول عن أسرة شقيقته، التي توفيت وتركت له خمسة أطفال، حيث إنه يتولى تربيتهم ومتابعتهم حتى وصلوا إلى دراستهم الجامعية.





“ماجد عبدالله” يكشف سر عدم زواجه

وأضاف اللاعب السابق البالغ من العمر 60 عامًا، أن الحب بالنسبة له موجود في حياته، لكن ليس الحب العاطفي، بل حب الناس وأهله وأصدقائه.