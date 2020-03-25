شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : امر ملكي صارم بشان المصابين ب "فيروس كورونا" .. التفاصيل الكاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتفاق عسكري في العاصمة الموقتة عدن بين قوات امنية متصارعه في كريتر شاهد : الدكتورة خلود تستفز الكويتيين .. ومتابع يضعها في حرج شديد بسؤال على الهواء مباشر عن نظافتها الشخصية وهكذا كان ردها بدون حجر صحي ولا فحوصات طبية..طريقة منزلية سهلة وبسيطة تستطيع القيام بها بنفسك لتعرف ان كنت انت او اي فرد في اسرتك مصاب بفيروس كورونا اشبال يداعبون ابوهم الاسد يمسكون ذيله وهو يغط في نومه..لكن ردة فعل ملك الغابة مع اشباله كانت مفاجئة للاشبال ولم تخطر على بالهم "صور".

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