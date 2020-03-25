شكرا لقرائتكم خبر عن الحلول السهلة بلمواقف الصعبة هذا هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس «كورونا» خلال دقائق .. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحلول السهلة بلمواقف الصعبة هذا هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس «كورونا» خلال دقائق .. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية؟

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