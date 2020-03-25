شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر من ‘‘بوتين’’ حقيقة نشر الأسود في شوارع روسيا لفرض حظر التجوال (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار غير دقيقة، حول نشر روسيا 500 أسد في الشوارع لتطبيق نظام الحجر الصحي بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد 19”.

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وشارك مغردون وناشطون على “تويتر” و”فيسبوك” بشكل واسع في البلدان العربية وحول العالم، صورة لأسد يمشي في أحد الشوارع، معلقين ومن دون التأكد بدقة حول حقيقة المعلومة ومصدر الصورة، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نشر أسودا في الشوارع لإجبار المواطنين على تطبيق الحجر الصحي المنزلي، على حد زعمهم.

حقيقة الصورة

ومع التدقيق البسيط وبالبحث في متصفح “غوغل” عن تاريخ النشر، يمكن التحقق من تاريخ الصورة التي نشرت عام 2006 لأسد يدخل أحد الأحياء في جنوب أفريقيا.

ونشر أحد الناشطين في ذلك الوقت الصورة على موقع “ديفيد غاغ” قائلا: “تعبت حقا من الأسود الغبية التي تجوب الشوارع في جنوب أفريقيا. يجب القيام بشيء ما”.

وكانت صحيفة “dailymail” قد نشرت الخبر عام 2006، والذي تحدث عن مشكلة حقيقية تعاني منها بعض مدن جنوب أفريقيا، والتي تتمثل بدخول الأسود الأحياء المأهولة وتسببها بهلع السكان، ومخاطر كبيرة على المواطنين، والذي يمكنكم مشاهدته بالضغط على الرابط المرفق.