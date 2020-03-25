عشرات الضباع الشرسة تفترس ‘‘اللبؤة الوحيدة’’ وحينما بدأت في التهامها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة هجوم مجموعة من الضباع المفترسة على لبؤة وحيدة وكادت أن تفترسها لولا تدخل صديقاتها في اللحظة الأخيرة، في محمية ماساي مارا الطبيعية في كينيا. أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements ويظهر الفيديو هجوم عشرات من الضباع على لبؤة وكادت أن تقضي عليها، ولكن تدخل صديقاتها الأخريات في اللحظة الأخيرة قلب الموقف لصالحها، وبدأت اللبؤات بهجوم عكسي مضاد، الأمر الذي أدى إلى هروب مجموعة الضباع كاملة.

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