شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة فتاة سعودية مرمية في أحد الوديان.. وعند فحصها كانت المفاجأة الصادمة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استطاعت الجهات الأمنية السعودية بحائل، أمس الأول، العثور على جثمان فتاة عشرينية، بأحد الأودية على طريق حائل- مريفق، جنوب حائل، بعد بلاغ ورد من مواطن. أهم الأخبار من الخليج 365: Advertisements وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات الأولية جنائية الحادث، وأنه تم إلقاء جثة الفتاة بالوادي، موضحة أنه تم نقل جثمانها إلى ثلاجة مستشفى حائل العام، وفقا لـ “سبق”. وتسعى الجهات الأمنية حاليا للتحقق من هوية الفتاة، ومعرفة الأسباب الكاملة حول وفاتها .

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