شكرا لقرائتكم خبر عن اول امراة يمنية تعلن بكل شجاعة اصابتها بفيروس كورونا وهكذا كان مصيرها ..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت فتاة يمنية إصابتها بفيروس كورونا في جمهورية مصر العربية.

وقالت الفتاة اليمنية والتي تدعى غادة المحمودي ” على صفحتها على فيسبوك أنها مصابة بفيروس كورونا المرض الذي لا يرحم أحد حسب وصفها .



ودعت المحمودي وهي من أبناء تعز الجميع إلى أن يدعو لها ب الشفاء العاجل .

مؤكده في منشورها انها في طريقها إلى إلى الحجر الصحي.

واختتمت المحمودي منشورها بتوجيه رسالة لمتابعيها بإن حصل لها شي الا يتم نسيانها من دعائهم داعية الجميع إلى مسامحتها .

وبإعلان الفتاة اليمنية غادة المحمودي إصابتها بفيروس كورونا تصبح اول يمني يعلن عن إصابته بفيروس كورونا .

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