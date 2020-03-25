شكرا لقرائتكم خبر عن اول امراة يمنية تعلن بكل شجاعة اصابتها بفيروس كورونا وهكذا كان مصيرها ..شاهد اولى الصور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت فتاة يمنية إصابتها بفيروس كورونا في جمهورية مصر العربية.
وقالت الفتاة اليمنية والتي تدعى غادة المحمودي ” على صفحتها على فيسبوك أنها مصابة بفيروس كورونا المرض الذي لا يرحم أحد حسب وصفها .
ودعت المحمودي وهي من أبناء تعز الجميع إلى أن يدعو لها ب الشفاء العاجل .
مؤكده في منشورها انها في طريقها إلى إلى الحجر الصحي.
واختتمت المحمودي منشورها بتوجيه رسالة لمتابعيها بإن حصل لها شي الا يتم نسيانها من دعائهم داعية الجميع إلى مسامحتها .
وبإعلان الفتاة اليمنية غادة المحمودي إصابتها بفيروس كورونا تصبح اول يمني يعلن عن إصابته بفيروس كورونا .
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