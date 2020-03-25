شكرا لمتابعة خبر عن بعد اجتياح فيروس كورونا لكل دول العالم..شاهد بالصور معجزة الهية خارقة شهدتها هذه المحافظة اليمنية اذهلت كل اليمنيين ( شاهد 4 صور ولن تصدق ما تراه عيناك) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد اجتياح فيروس كورونا لكل دول العالم..شاهد بالصور معجزة الهية خارقة شهدتها هذه المحافظة اليمنية اذهلت كل اليمنيين ( شاهد 4 صور ولن تصدق ما تراه عيناك)

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