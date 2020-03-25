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صنعاء - ياسمين الخيامي - لاحاجة للمعقمات ولا الكمامات..طريقة سهلة وبسيطة ودون ان تدفع ريال واحد لتحمي نفسك وعائلتك من فيروس كورونا القاتل والامر لن يتسغرق سوى 20 ثانية فقط

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